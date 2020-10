Denunce e sequestri da parte del Comando della polizia locale di Strongoli

Continua senza sosta l’attività di controllo nel territorio di Strongoli da parte degli agenti della polizia locale

Comunicato della Polizia Locale

Strongoli,

mercoledì 28 Ottobre 2020.

Nella giornata odierna venivano deferiti in stato di libertà alle autorità giudiziarie competenti quattro persone, tre per abusivismo edilizio e una per discarica abusiva.

Nello specifico venivano sequestrati un immobile in fase di costruzione di mq 100 circa in quanto privo di autorizzazioni previste e l’ennesima discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Comandante della polizia

locale elogiava i propri collaboratori per la professionalità e l’abnegazione

dimostrata nel corso del servizio.

