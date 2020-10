Serie A Tim sesta giornata l’Atalanta torna al successo (1-2) contro un modesto Crotone

Pitagorici ancora a secco di vittorie e un solo punto in classifica. Traballa la panchina del tecnico Stroppa

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

sabato 31 Ottobre 2020.

Crotone 1

Atalanta 2

Marcatori:

Muriel 26°, 37°, Simy 38°

Crotone

(3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto, Pereira (Rispoli), Zanellato

(Silicardi), Benali, Vulic, Reca, Messias, Simy. All. Stroppa

Atalanta

(3-4-1-2): Sportiello,Toloi, Romero (Palomino), Djimsiti, Hateboer (Sutalo),

Pasalic, Freuler, Mojica, Gomez (Ilicic), Halinovskyi (Pessina), Muriel

(Zapata). All. Gasperini

Arbitro:

Federico Dionisi dell’Aquila

Assistenti:

Di Vuolo – Fiore

Quarto

giudice bordo campo: Valerio Marini di Roma

Addetti

VAR: Di Paolo – Fiorito

Ammoniti:

Marrone, Toloi, Stroppa,

Angoli:

4 a 2 per l’Atalanta

Recupero:

1 e 4 minuti

Il

comment post partita del tecnico pitagorico Stroppa:

“La

prestazione fatta dalla mia squadra la valuto positivamente, rimane, però, il

rammarico di non avere portato nessun punto a casa. Il primo tempo abbiamo

tenuto bene – ha dichiarato Stroppa – ma non siamo stati bravi nel palleggio e

di fronte avevamo un grosso avversario e di questo si deve tenere conto,

potevamo fare qualche gol in più, nello stesso tempo evitare di subirni tanti.

Perché avvenga questo, occorre più cattiveria da parte dei miei giocatori. Le

nostre partite a questo punto sono tutte importanti in considerazione della

classifica. Il pareggio contro la Juve ha dimostrato che possiamo competere

anche con le grosse squadre”.

Diciassetti

gol subiti, un solo punto conquistato, il percorso del Crotone dopo sei

partite. Rammaricarsi come fa mister Stroppa dopo ogni incontro non cambia lo

stato delle cose. Gli insuccessi sono figli delle prestazioni collettive.

Contro l’Atalanta apparsa stanca, per l’impegno infrasettimanale di Champions

League contro l’Ajax, il solito Crotone: debole in difesa e imprecise a

centrocampo, meglio nella fase offensive con Simy (autore del gol) pur avendo

sbagliato qualche appoggio e conclusion a rete, e Messias. Occorre la svolta,

il material umano impiegato fin quì ha dimostrato singilarmente di poter

competere. Nell’assieme evidenzia delle grosse lacune in difesa e centrocampo.

Cercare altre soluzioni tattiche non sarebbe un reato se migliorano le

prestazioni e si conquista qualche successo.

Calcio

d’inizio a favore del Crotone con Simy. Buon Crotone nelle manovre a

centrocampo. Ma è un capovolgimento di fronte in pochi minuti. Dal quinto al

settimo azione pericolosa di Muriel che manda il pallone a sfiorare il palo

alla destra di Cordaz. Risponde subito il Crotone con Reca dalla sinistra con

un perfetto diagonale. Si ripete ancora Muriel un minuto dopo che calcia a

colpo sicuro ma il pallone è deviato in angolo da Marrone. Il gol per gli

ospiti arriva al26esimo ed è Muriel, incontrollabile l’attaccante bergamasco, a

realizzarlo con la complicita della

indecisione difensiva dei locali. Ancora l’Atalanta con Gomez che potebbe

realizzare il secondo gol se Cordaz non avesse deviato il pallone con il piede.

Al raddoppio ci pensa ancora Muriel al minuto trentasette. Crotone inesistente,

troppo debole in difesa e poco propositivo a centrocampo con Zanellato e Vulic.

Benali troppo isolato nell’intercettare e proporre le giocate offensive dei

suoi. Messias in attacco concreto nell’impegno ma poco pericoloso. Simy il

solito volenteroso e riesce a ridurre le distanze al tentottesimo minuto in

posizione angolata. Terzo gol stagionale del nigeriano che apre le ostilità .

Prima parte dell’incontro a favore degli ospiti grazie alla qualità di Muriel,

Gomez, Mojica. Ripresa con due cambi per l’Atalanta: Ilicic per Gomez, Zapata

al posto di Muriel con l’intento, da parte di Gasperini riprendere a governare

l’incontro con il gol della sicurezza.

La

possibilità del pareggio al Crotone si presenta al minuto sessantatre con

Messias che tutto solo davanti a sportiello lo evita ma non riesce a mettere

dentro il pallone. Crotone volenteroso ma poco

concreto per una formazione che dovrebbe competere nella massima serie

con l’obiettivo della salvezza.

Il

merito del Crotone, nell’attuale campionato, essere andato in gol cinque

incontri su sei, l’unica squadra a non essere stata perforata il Milan alla

seconda giornata. Contro l’Atalanta il gol porta la firma di Simy, un dato che,

però, anche in questa occasione non ha prodotto beneficio in termini di punti

conquistati a causa del gap negativo tra gol segnati e subiti. Il trio

difensivo non ha retto all’aggressività degli attaccanti bergamaschi che di

continuo si presentavano nella zona dei sedici metri crotoniata, facilitati in

questo anche dagli esterni Pereira e Reca quasi sempre saltati da rispettivi

avversari. Troppa distanza tecnica tra le due formazioni, un aggravante

evitabile con un diverso atteggiamento tattico. Assenti Molina (positività al

coronavirus) e Cigarini squalificato, mister Stroppa ha preferito lasciare

fuori anche il difensore Golemic per fare posto a Marrone, Zanellato, Vulic.

Mister

Gasperini reduce da due sconfitte consecutive ha allestito una formazione priva

dell’esterno tedesco Gosens, out durante la fase di rifinitura, e senza Zapata.

In campo un mix tra alcuni che sono stati sconfitti in campionato dalla

Sampdoria, e parte di chi ha pareggiato in Champions League contro l’Aiax.

