Benvenuti a don Pasquale Aceto e don Francesco Cardace nella nostra Comunità di Strongoli

Lo scriviamo con la stessa emozione avuta nel giorno del vostro insediamento, nella Festa di Tutti i Santi

La Redazione

Strongoli,

martedì 03 Novembre 2020.

Ringraziamo il Vescovo di Crotone S.E. Rev. Mons. Angelo Raffaele Panzetta per la scelta ricaduta su di Voi; ringraziamo anche don Alfonso Siniscalco e don Michele Sculco per il lavoro svolto nelle loro rispettive parrocchie. Ci troverete disponibili in questo nuovo percorso di crescita, di fede, di cambiamento. L’associazione con i Soci ed Direttivo augura un buon lavoro pastorale condividendo il clima di unione e di collaborazione che ci attende con tutte le Comunità , con l’unione di due parrocchie, S.S Pietro e Paolo e S. Maria della Sanità .

Ci troverete pronti per questo nuovo percorso con lo stesso spirito di collaborazione ed entusiasmo che ha sempre contraddistinto la nostra missione di volontari. Strongoli ha tanta voglia di crescere, di migliorarsi, di cambiare. Il miglior augurio che possiamo farci, come Comunità , sarà quello di raggiungere insieme con la Fede la Gerusalemme Celeste. Buon lavoro pastorale. Auguri. Gianni LeRose

© RIPRODUZIONE RISERVATA