Chiuse le scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado a San Nicola dell’Alto, Umbriatico, Verzino, Pallagorio e Carfizzi

Lo rendeno noto i Sindaci dei Comuni

La Redazione

San Nicola dell'Alto, Umbriatico, Verzino, Pallagorio e Carfizzi,

giovedì 05 Novembre 2020.

Il Sindaco, di comune accordo con i sindaci di Umbriatico, Verzino, Pallagorio e Carfizzi, preso atto del propagarsi dei casi di infezione da COVID-19, per preservare l’incolumità fisica dei ragazzi, con ordinanza n.19/2020 dispone la chiusura della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con decorrenza immediata e fino al 14 Novembre 2020.

Si raccomanda vivamente di tenere i bambini in casa e non farli uscire per le vie del paese se non per motivi strettamente urgenti e comunque dotati di dispositivi di protezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA