Emergenza Covid-19 in Calabria, i cinghiali non si fermano davanti alla “Zona Rossa” e distruggono tutto quello che incontrano

Cia – Agricoltori Italiani chiede interventi urgenti ed immediati per fronteggiare i danni da fauna selvatica

Catanzaro,

giovedì 12 Novembre 2020.

Con l’istituzione della “ZONA ROSSA” in Calabria, causa l’emergenza

Covid 19, da parte dell’Autorità Governativa, sono fermi anche la caccia

programmata e gli interventi di selecontrollo sui cinghiali.

Moltissime

le segnalazioni che arrivano a Cia – Agricoltori Italiani da tutto il

territorio regionale (dal Pollino allo Stretto di Messina) da parte di

agricoltori, semplici cittadini e dai propri rappresentanti negli Ambiti

Territoriali di Caccia che con una rabbia disarmante stanno assistendo

alla distruzione quotidiana degli impianti arborei e delle colture,

soprattutto le semine autunno – vernini.

L’agricoltura calabrese da

anni è soggetta alle incursioni notturne con la distruzione delle

colture da parte di questi ungulati, animali non autoctoni che sono

stati immessi a suo tempo per il solo scopo venatorio. Cia–Agricoltori

Italiani dall’insorgenza della problematica è stata sempre al fianco

degli agricoltori calabresi, anche con manifestazioni di piazza,

chiedendo interventi forti con azioni straordinari che andavano aldilà ,

vista l’emergenza, della legge 157/92, e con una proposta di modifica

della stessa legge nazionale.

Si è ben coscienti che prima di tutto

bisogna pensare alla salute ed alla sicurezza sanitaria di tutti i

cittadini e la priorità in questo momento è la decisa e forte azione di

contenimento e di contrasto al contagio del coronavirus ma se non si

interviene immediatamente sulla problematica cinghiali le due emergenze

porteranno sul lastrico gli agricoltori calabresi.

Cia – Agricoltori

Italiani chiede con forza al Governo Regionale ed al Governo Nazionale

immediati interventi di contrasto ai danni provocati da questa specie,

compreso la riapertura della caccia al cinghiale e della relativa

attività di selezione e contenimento, autorizzando lo spostamento degli

interessati.

