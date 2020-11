Maria Teresa Gentile: “Garantire la ripresa dell’attività venatoria”

La consigliera delegata all’Agricoltura, Caccia e Pesca del Comune di Cirò Marina invoca l’intervento dell’assessore regionale Gianluca Gallo e del consigliere regionale Vito Pitaro. «Tutelare il lavoro degli agricoltori del Crotonese e l’incolumità dei cittadini», ha affermato

Cirò Marina,

domenica 15 Novembre 2020.

«Inibire l’attività venatoria a pochi giorni dall’inizio della

stagione di caccia, per come disposto dall’ultimo Dpcm, è un azzardo. La

presenza massiccia dei cinghiali rappresenta un danno per i raccolti

degli agricoltori del Crotonese e della Calabria tutta. Inoltre gli

ungulati rappresentano un problema anche per i cittadini, dato che sono

sempre più numerosi gli avvistamenti nei centri abitati». È quanto

asserito da Maria Teresa Gentile, consigliera delegata all’Agricoltura,

caccia, pesca, risorse agricole e Psr del Comune di Cirò Marina. L’auspicio,

da parte sua, è che chi di dovere, a livello regionale, possa

intervenire repentinamente. «Invito l’assessore regionale alle Politiche

agricole, Gianluca Gallo, e al consigliere regionale Vito Pitaro ad

intervenire per garantire la ripresa dell’attività venatoria. Ciò

significa tutelare centinaia di aziende e migliaia di lavoratori del

settore, che rischiano di veder scomparire i propri raccolti. Al

contempo ritengo sia prioritario preservare l’incolumità dei cittadini

scongiurando eventuali episodi di aggressività da parte degli animali

selvatici», ha concluso la consigliera delegata Maria Teresa Gentile.

