Impianto Syndial-Eni di Cirò Marina, convocazione urgente Consiglio comunale per il 2 dicembre

Il presidente del consiglio Francesca Aloisio convoca un consiglio comunale urgente sul sito produttivo ex Sindyal

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 01 Dicembre 2020.

Presidente Francesca Aloisio

Il Comune di Cirò Marina fa sapere che il Consiglio comunale si riunirà in seduta pubblica urgente e, in data mercoledi 2 dicembre 2020 alle ore 15:00

per la discussione del seguente argomento posto all’ordine del giorno.

Discussione ed eventuali proposte in merito al Tavolo Tecnico istituito fra Eni, Regione Calabria e Comune di Cirò Marina, inerente il sito produttivo ex Sindyal – Loc. Punta Alice di Cirò Marina.

La seduta sarà espletata in presenza, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie previsti dalla normativa in materia di Covid-19 e garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza.

