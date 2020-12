Omicidio Antonella Lettieri, confermata condanna a 30 anni di carcere per Salvatore Fuscaldo

Salvatore Fuscaldo, il bracciante agricolo 54enne di Cirò Marina

La Redazione

Catanzaro,

venerdì 04 Dicembre 2020.

La Corte di assise di Appello di Catanzaro ha nuovamente confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Salvatore Fuscaldo, il bracciante 54enne di Cirò Marina reo confesso dell’omicidio di Antonella Lettieri, uccisa, barbaramente, a 42 anni nella sua casa di via Cilea a Cirò Marina la sera dell’8 marzo 2017.

I giudici erano stati chiamati ad esprimersi nuovamente sul caso dopo che la Cassazione, esaminando la sentenza di giorno 1 febbraio della Corte di assise di Appello, aveva ritenuto di rinviarla per quanto riguardava l’aggravante della premeditazione. Le sei sorelle di Antonella Lettieri sono rappresentate dall’avvocato Mariano Salerno.

