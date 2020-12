MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CONCORSO (scad. 2 febbraio 2021)

Concorso pubblico per la copertura di un posto di marittimo per il servizio di pilotaggio, per il porto di Porto Nogaro – pratico locale, presso la Capitaneria di porto di Monfalcone. (20E13482)

,

sabato 05 Dicembre 2020.

