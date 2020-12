Scala Coeli: “il borgo cade a pezzi”

Scala Coeli,

sabato 05 Dicembre 2020.

Nei giorni 19 e 20 novembre scorso, a causa delle copiose piogge che hanno causato molti problemi alla viabilitĂ e danni di varia natura nel nostro territorio, basso ionio cosentino ed alto crotonese, nel rione Spirone, comune di Scala Coeli i danni sono stati importanti e ci preoccupano.

La situazione di dissesto idrogeologico che preoccupa molto gli abitanti del piccolo borgo, è stata da noi segnalata alle autorità competenti, allegando anche delle foto a documentare la situazione di dissesto che preoccupa molto anche gli abitanti.

Abbiamo chiesto un sopralluogo sullo status del rione e la risoluzione del danno causato dalla forte pioggia, al fine di tutelare e salvaguardare l’incolumitĂ di tutti e preservare il borgo stesso.

Certi di una risoluzione immediata del problema, ribadiamo ancora una volta l’importanza della tutela e della protezione ambientale.

L’effetto dei cambiamenti climatici e la scarsa attenzione e cura dei nostri territori e delle nostre cittĂ genera questi fenomeni gravi e pericolosi per noi tutti e per il nostro ambiente.

I governi tutti devono impegnarsi concretamente nel contrastare la crisi climatica, e ciascuno di noi ugualmente per la propria parte.

