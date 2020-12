Crotone: il punto in Prefettura sul contrasto alla violenza di genere

Crotone,

venerdì 11 Dicembre 2020.

Prosegue l’impegno in Prefettura del Gruppo di Lavoro incaricato dell’attuazione del “Protocollo Viola” che, come noto, mira a creare una rete a sostegno delle vittime di violenza sul territorio di Crotone.

Presieduto dal Prefetto Tiziana Tombesi, si è riunito nella mattinata di ieri in videoconferenza, con l’obiettivo di effettuare il periodico monitoraggio del fenomeno e programmare azioni coordinate con percorsi educativi e informativi degli operatori coinvolti.

Nel corso della riunione, dopo aver analizzato i dati relativi al fenomeno sul territorio crotonese durante il periodo di lockdown, è stata concorde la volontà di attivare periodici incontri di formazione dei docenti delle scuole superiori sul tema con l’ausilio di professionisti e addetti del settore.

Un’attenta riflessione è stata svolta circa la necessità di intervenire per il recupero del soggetto cd. maltrattante, anche con riguardo alle cause di ordine soggettivo che possono trovare origine in aspetti psicologici, sociologici e culturali.

Durante la discussione è stato, infine, dato risalto ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito il diritto delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, compreso quello di violenza sessuale, ad ottenere il risarcimento dei danni dallo Stato.

