Il Garante detenuti di Crotone propone l’attivazione sportello orientamento giuridico presso la Casa Circondariale

La nota del Garante comunale dei diritti dei detenuti, Avv. Federico Ferraro

La Redazione

Crotone,

venerdì 11 Dicembre 2020.

In virtù della legge professionale sull’esercizio della professione forense n.247 del 2012 che prevede la necessità di istituire “ lo sportello del cittadino” (art. 30 della medesima), considerata la presenza sul territorio dell’ Istituto Penitenziario, valutata la necessità di offrire anche in questa strutture sportelli ai cittadini, analoghi a quelli operativi sul territorio nazionale è doveroso da parte di chi vi scrive ottemperare all’ attivazione dello “Sportello di orientamento giuridico ” presso la Casa Circondariale di Crotone.

L’esperienza istituizionale, nata dalla collaborazione tra i vari Uffici territoriali dei Garanti dei detenuti e le associazioni forensi locali, come noto, è stata attuata in diverse aree italiane quali il Lazio, la Lombardia, le Marche , solo per citarne alcune. Successivamente al primo incontro conoscitivo prodromico, avvenuto presso la sede del COA Crotone lo scorso anno, dove si era manifestata disponibilità iniziale, inoltro alla vs opportuna conoscenza in allegato alla presente, bozza di convenzione per predisporre fattivamente lo “Sportello di orientamento giuridico” anche per la nostra area territoriale. Ricordo che gli ambiti di cui lo Sportello di orientamento si occuperà saranno le seguenti : – supporto nella lettura di documenti, mediazione con enti locali e istituzioni, consulenza nella lettura dei codici, informazioni. L’obiettivo del servizio consiste nella realizzazione di una tutela piena dei diritti inerenti i soggetti privati della libertà personale. Nell’evidenziare l’indispensabilità del contributo propositivo di tutte le realtà forensi e sociali che gravitano nel complesso mondo carcerario, resto a vostra disposizione per fissare un appuntamento in modalità da stabilire, alla luce della situazione pandemica, per definire l’attuazione compiuta del nuovo servizio “Sportello di orientamento giuridico”. Nell’attesa di incontrarVi , inoltro bozza della Proposta istituzionale progettuale e invito tutti Voi a voler formulare le opportune considerazioni scritte in riscontro alla presente, ai fini della stesura della stipulanda convenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA