MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONCORSO (scad. 10 gennaio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unita’ di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell’Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta. […]

La Redazione24

,

venerdì 11 Dicembre 2020.

(20E14310)

