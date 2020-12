Cirò Marina, dalla Regione 2 milioni di euro per la rete idrica comunale

A darne notizia è il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

sabato 12 Dicembre 2020.

Quando si lavora e si lavora bene, prima o dopo i risultati arrivano e nel caso di specie, il risultato per Cirò Marina è straordinario. L’amministrazione comunale esprime non solo il proprio compiacimento, ma sottolineando l’importanza che questo risultato può produrre in termini di risanamento ed efficientamento della nostra rete idrica, intende ringraziare per lo sforzo ed il risultato, l’ impegno profuso dal Consigliere Regionale On. Vito Pitaro, e l’eccellente lavoro dell’assessore all’ambiente della Regione Calabria – col. Sergio De Caprio, che unitamente al dirigiente del Dipartimento Ing. Comito, hanno prima recuperato e successivamente sbloccato, importanti fondi derivanti dal Patto per la Calabria. La giunta regionale con propria delibera n. 407 del 24 novembre 2020, ha infatti stabilito di destinare un importante finanziamento alla realizzazione dell’ingegnerizzazione delle reti idriche.

Nel concreto ciò significa, #mappatura, #ricerca #perdite, #monitoraggio e #realizzazione di nuovi tratti di rete, #sostituzione valvole e nuove #saracinesche. Un importante piano di investimenti che consentirà senza dubbio di intervenire al fine di migliorare il #servizio #idrico nel nostro comune ed anche di progettare e realizzare, soluzioni che liberino definitivamente alcune aree della città , dell’angoscia ricorrente in caso di piogge abbondanti o di carenza di acqua in alcuni periodi dell’anno. Solo tre comuni della nostra provincia hanno ottenuto finanziamenti e tra questi Cirò Marina quello più consistente, per poco più di due milioni di euro. È il primo, ma fondamentale passo, per tener fede, ad uno dei primari impegni della nostra recente campagna elettorale.Impegno, programmazione e lavoro per una città normale.

