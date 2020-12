Crotone, il Tar accoglie il ricorso di venticinque genitori: si ritorna a scuola in presenza

Tutti i bambini della città , dunque, ritornano da domani 15 dicembre a scuola che riprenderà , fino alle vacanze natalizie, la didattica in presenza

La Redazione

Crotone,

lunedì 14 Dicembre 2020.

Con decreto emesso questa mattina ed appena comunicato, il Presidente del TAR Calabria, accogliendo l’istanza di venticinque genitori in rappresentanza di tredici nuclei familiari, ha sospeso l’ordinanza sindacale dello scorso 7 dicembre sulla sospensione dell’attività didattica in presenza.

L’efficacia del provvedimento, in base a quanto chiarito dallo stesso TAR in casi analoghi, non riguarda i soli ricorrenti, ma in quanto attinente ad un “atto generale”, si estende all’intera popolazione scolastica cittadina.

Tutti i bambini della città , dunque, ritornano da domani a scuola che riprenderà , fino alle vacanze natalizie, la didattica in presenza.

Nel rispetto della decisione di sospensione dell’ordinanza sindacale da parte del TAR, che ha fissato la trattazione in Camera di Consiglio il prossimo 13 gennaio, riteniamo di ribadire la legittimità e l’opportunità del provvedimento impugnato, unanimemente sostenuto in apposita riunione istruttoria tenutasi lo scorso 3 dicembre dall’autorità sanitaria, dalla dirigenza scolastica e dalla rappresentanza dei genitori presenti in quella sede.

Dovendo in ogni caso ottemperare all’ordine impartito dall’autorità giudiziaria, invitiamo tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente ogni misura stabilita dalla legge a tutela della sicurezza ed incolumità dei bambini.

Si riservano eventuali nuove comunicazioni in merito ad ulteriori profili operativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA