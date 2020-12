Samp, tris al Crotone e seconda vittoria di fila: Quagliarella entra e segna

Samp, tris al Crotone e seconda vittoria di fila: Quagliarella entra e segna La squadra di Ranieri è cinica: l'attaccante campano in rete, la 90ª in blucerchiato, 4' dopo il suo ingresso in campo

La Redazione24

,

sabato 19 Dicembre 2020.

Samp, tris al Crotone e seconda vittoria di fila: Quagliarella entra e segna

La squadra di Ranieri è cinica: l’attaccante campano in rete, la 90ª in blucerchiato, 4’ dopo il suo ingresso in campo



