Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito

Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito Come per Kulusevski un anno fa, i bianconeri anticipano la concorrenza per uno dei migliori giovani italiani. Nelle prossime ore l’affare sarà definito: Portanova farà il percorso inverso? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 30 Dicembre 2020.

Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito

Come per Kulusevski un anno fa, i bianconeri anticipano la concorrenza per uno dei migliori giovani italiani. Nelle prossime ore l’affare sarà definito: Portanova farà il percorso inverso?



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA