E’ uscito il nuovo singolo “Atlantide” del rapper SAME

Una produzione di Michele Matteo Mungari in Arte MK1

Cirò Marina,

domenica 03 Gennaio 2021.

E’ uscito il 24 dicembre 2020 su tutti i digital Store e YouTube, il nuovo singolo musicale “ATLANTIDE”, del rapper cirotano Antonio Mingrone in arte SAME, una produzione di Michele Matteo Mungari in Arte MK1.

Link Spotify

https://open.spotify.com/album/5RBaainiRHyiztmXQzB1Ex?si=YMBFquEyT2yA_P5CN7dIhQ

