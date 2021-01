Gasp se la ride: “Da calciatore non avrei mai giocato in questa Atalanta”

Gasp se la ride: “Da calciatore non avrei mai giocato in questa Atalanta” La Dea travolge il Parma, il tecnico: “Stiamo bene e oggi abbiamo anche amministrato un po’ le energie per la prossima partita con il Benevento. Muriel? Felice per lui” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 06 Gennaio 2021.

La Dea travolge il Parma, il tecnico: “Stiamo bene e oggi abbiamo anche amministrato un po’ le energie per la prossima partita con il Benevento. Muriel? Felice per lui”



