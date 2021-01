Roma, niente Spezia per Dzeko e Pedro. Juve, riposa Chiellini. Milan, Mandzukic in panchina

Roma, niente Spezia per Dzeko e Pedro. Juve, riposa Chiellini. Milan, Mandzukic in panchina Fonseca proverà a recuperare Mkhitaryan, possibile riposo per Vidal in Udinese-Inter. Il croato subito disponibile per Pioli

La Redazione24

,

venerdì 22 Gennaio 2021.

Fonseca proverà a recuperare Mkhitaryan, possibile riposo per Vidal in Udinese-Inter. Il croato subito disponibile per Pioli



