Udinese, l’addio a Lasagna dopo l’Inter. Nel mirino Diaw e Lammers

venerdì 22 Gennaio 2021.

Con l’attaccante in partenza per Verona, i bianconeri puntano il centravanti del Pordenone come prima scelta



