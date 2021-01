Cirò Marina: il Faro diventato discarica a cielo aperto, smascherare i vandali

Un patrimonio naturalistico come Punta Alice non può essere abbandonato a se stesso e al degrado totale

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 28 Gennaio 2021.

Lasciato materiale di inerti davanti al Faro di Punta Alice. Giorno dopo giorno Punta Alice sta diventando sempre di più una discarica a cielo aperto. La tutela dell’ambientale non fa parte della cultura del nostro paese. Un’immagine indecorosa per il nostro paese.

In questi giorni molti turisti Tedeschi con i propri camper sostano nell’aria del Faro e devono districarsi tra cumuli di bottiglie e rifiuti di ogni genere. Un patrimonio naturalistico come Punta Alice non può essere abbandonato a se stesso e al degrado totale. Una soluzione potrebbe essere quella di installare un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso per smascherare i vandali.

La segnalazione arriva da un cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA