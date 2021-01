Bonus 110% per ristrutturazione esterne, anche il Comune di Melissa aderisce

L’amministrazione comunale di MELISSA ritiene questa opportunitĂ una delle migliori scelte fatte in questi ultimi anni dal nostro Governo

La Redazione

Melissa,

domenica 31 Gennaio 2021.

Con nota del 29/01/2021 inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, anche il Comune di Melissa ha fatto richiesta ai sensi della legge n° 178/2020 per fronteggiare tempestivamente alle richieste di Bonus 110% con l’assunzione a tempo determinato e per la durata massima di un anno di personale da impiegare ai fini del potenziamento dell’ufficio preposto ai suddetti adempimenti. -Afferma il Sindaco Falbo- Convinti che sia una grande opportunitĂ poter potenziare per l’anno corrente l’ufficio tecnico comunale con figure qualificate a cui affidare i procedimenti connessi all’erogazione del beneficio dell’art. 119 del DL n° 34/2020 Bonus 110%. L’amministrazione comunale di MELISSA ritiene questa opportunitĂ una delle migliori scelte fatte in questi ultimi anni dal nostro Governo per dare ossigeno al nostro sistema economico e produttivo. Aiutare il settore edile è una delle strade che può farci attraversare questo periodo difficile e farci guardare al futuro con ottimismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA