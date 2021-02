Covid, “Calabria competitiva”: chiesti finanziamenti per 91 milioni

Più di 1.600 domande presentate. L’assessore Orsomarso: «Vogliamo che diventi un fondo permanente»

La Redazione

Catanzaro,

martedì 02 Febbraio 2021.

La Regione Calabria ha pubblicato l’elenco delle domande di finanziamento a tasso agevolato presentate per accedere al fondo “Calabria competitiva”.

A partire dallo lo scorso 27 gennaio, e fino al termine di chiusura, fissato alle ore 18 dell’1 febbraio 2021, sono state in totale 1.607 le micro e piccole imprese calabresi che hanno fatto richiesta di finanziamento, per un importo complessivo di 91.436.057 euro, nell’ambito dell’intervento voluto dalla Regione Calabria come sostegno alla liquidità per le aziende colpite dagli effetti della crisi connessa alla pandemia, al fine di preservare la continuità delle attività economiche e i livelli occupazionali.

Le domande di intervento finanziario pervenute saranno esaminate secondo l’ordine di ricezione e saranno accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili sul fondo, la cui dotazione finanziaria iniziale è di 40 milioni di euro; dotazione che potrà essere incrementata sulla base di ulteriori stanziamenti.

ORSOMARSO:«SOSTEGNO PER IMPRESE»

«Il sistema imprenditoriale calabrese – dichiara l’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Fausto Orsomarso – ha manifestato un forte interesse per il fondo “Calabria competitiva”, il primo strumento di ingegneria finanziaria che l’amministrazione regionale ha messo in campo per dare alle realtà produttive in forte crisi di liquidità la possibilità di resistere all’emergenza e di costruire le condizioni per programmare un domani in cui impegnarsi, lavorare e creare sviluppo. La concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a cui viene applicato il tasso annuo dello 0,69%, rappresenta un modo efficace per offrire quella disponibilità liquida che consente alle imprese di scongiurare la chiusura e di mantenere i livelli occupazionali. Ma vogliamo che sia anche un segnale di fiducia per la ripartenza».

«Oltre a essere già al lavoro per estendere la dotazione finanziaria del fondo, e soddisfare così tutte le domande di finanziamento ricevute – sottolinea Orsomarso –, vogliamo rendere stabile questo intervento, affinché possa diventare uno strumento permanente a disposizione delle imprese che vogliono crescere, diventare sempre più competitive e investire sul proprio futuro e su quello della Calabria».

Dal link sottostante è possibile consultare tutto l’elenco delle domande pervenute.

Fondo Calabria Competitiva

