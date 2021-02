Crotone: Piano di potatura delle palme cittadine

Prende in via, a partire da questa mattina, il piano straordinario di potatura delle palme cittadine.

La Redazione

Crotone,

mercoledĂŹ 03 Febbraio 2021.

Un’operazione di manutenzione ordinaria trascurata da anni e che oggi impone un intervento straordinario realizzato attraverso la sinergia fra il servizio del verde pubblico, AKREA ed il supporto della polizia locale.

Si tratta di un’attività fondamentale al fine di restituire decoro ad una serie di aree cittadine.

L’amministrazione ha scelto di partire dalla zona del lungomare che da Piazza Antonio Gramsci prosegue verso Viale Antonio Gramsci ed interesserà oltre 100 esemplari: i lavori dovrebbero prolungarsi per circa una settimana. Verranno in seguito programmati ulteriori interventi in altri viali ed aree cittadine.

“Nonostante le risicate risorse umane e finanziarie a disposizione, dobbiamo a tutti i costi programmare interventi come questi finalizzati a restituire una condizione di sicurezza e di normalità in molte aree cittadine”, ha dichiarato l’assessore al verde pubblico, Sandro Cretella.

