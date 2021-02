Pirlo: “Contro la Roma abbiamo giocato come loro all’andata”. E su Dybala…

Pirlo: "Contro la Roma abbiamo giocato come loro all'andata". E su Dybala… "Abbiamo cercato di difenderci bene – ha spiegato l'allenatore bianconero – e ripartire al meglio a palla recuperata. Dybala sta crescendo in allenamento. Se sarà pronto per l'Inter? Speriamo"

La Redazione24

,

domenica 07 Febbraio 2021.

