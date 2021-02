PoeCity, torna la festa della poesia urbana di strada organizzata da MutaMenti

Dal 14 al 20 febbraio torna PoeCity, la quinta edizione della festa della poesia urbana di strada, organizzata dall’associazione MutaMenti che ha come scopo di risvegliare le coscienze a colpi di versi poetici

Poecity nasce nel 2016 per volontà dell’associazione MutaMenti. Ha come obiettivo quello di portare tra la gente la poesia, e la letteratura, come uno strumento capace di trasmettere e diffondere l’amore nella città di Crotone . La poesia come mezzo di risveglio, di riscatto sociale per non accettare in maniera passiva la realtà così com’è.

La manifestazione si svolge solitamente nelle piazze e nelle strade cittadine con reading poetici pubblici e invasioni di versi in luoghi non consueti. Quest’anno le iniziative sono state organizzate nel rispetto delle norme anti COVID, si svolgeranno con azioni fulminee e individuali in città e sui social, e quindi non sono previsti assembramenti.

In tutto saranno tre gli eventi in calendario che si svolgeranno nella settimana che si apre con il giorno di San Valentino. L’edizione di quest’anno è dedicata al Sommo Poeta, di cui si celebrano i 700 anni dalla morte. Il primo evento è un flashmob #DivinaItalia che si terrà sui social, e che avrà come oggetto la rilettura delle terzine della Divina Commedia nei vari dialetti regionali. Il flashmob si svolgerà per tutta la settimana sulla pagina Facebook di MutaMenti.

Il secondo evento “PoeCity delivery” si terrà il 14 febbraio, giorno consacrato all’amore e agli innamorati. Il team di MutaMenti, attraverso delle speciali postine, consegnerà a richiesta delle poesie d’amore. Il servizio di consegna sarà prenotabile attraverso un messaggio sulla pagina Facebook di MutaMenti. Si effettueranno in tutto 10 consegne di poesie d’amore scelte da MutaMenti, il servizio prevede la consegna a domicilio, con declamazione dei versi al citofono. Il servizio di poesia da asporto sarà attivo solo nel giorno del 14 febbraio dalle 16,30 alle 18, nella zona di Crotone centro.

L’ultimo appuntamento “PoeCity in the air”, a conclusione della settimana, prevede un attacco poetico a sorpresa, in un punto della città , con un’installazione di versi. L’anno scorso l’associazione aveva preso di mira le scale del centro, su cui erano stati affissi versi di poeti calabresi.

