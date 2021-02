Mancata raccolta rifiuti a Cirò Marina: interviene il sindaco Ferrari

La nota del Sindaco del Comune di Cirò Marin Sergio Ferrari

Cirò Marina,

domenica 14 Febbraio 2021.

Cari concittadini,

vi scrivo, praticamente, in diretta ancora dalla sede del Comune.

Innanzitutto, come primo cittadino, a nome mio e di tutta l’Amministrazione che è ancora qui con me, chiediamo scusa per la problematica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti, per risolvere la quale, stiamo incessantemente lavorando da più giorni.

Siamo coscienti che tutto ciò, sta arrecando un grave disagio a tutti noi.

Presto vi aggiorneremo sui dettagli di questa spiacevolissima vicenda.

Tutto ciò premesso, chiedo per quanto possibile di evitare di depositare per strada ulteriori rifiuti organici e di recuperare quelli già depositati davanti le nostre case.

Contiamo che il servizio possa riprendere entro le prossime 48 ore.

Grazie per la comprensione e collaborazione.

