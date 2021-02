Crotone: Arresto spacciatori in due distinte operazioni, Elogio del COISP

La nota della Segretaria Provinciale COISP Crotone

La Redazione

Crotone,

mercoledì 17 Febbraio 2021.

Elogio del COISP ai Poliziotti delle Volanti di Crotone per l’arresto in due distinte operazioni, degli spacciatori, oltre al sequestro e alla sottrazione dal mercato di spaccio, di più di mezzo Chilogrammo di sostanza stupefacente.

Gli spacciatori di Crotone hanno la vita sempre più dura, grazie alla preparazione e alla professionalità degli operatori dell’ufficio volanti.

Oggi il sindacato di Polizia COISP, esprime un forte elogio nei confronti dei poliziotti dell’ufficio volanti che, grazie alla caparbietà e alle spiccate qualità professionali dei ragazzi sempre in ‘’PRIMA LINEA’’ , hanno permesso di assicurare alla giustizia in due distinte operazioni, due cittadini Crotonesi colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; oltre al sequestro di più di mezzo chilogrammi di sostanza stupefacente.

Nella fattispecie nel pomeriggio di venerdì personale delle volanti, a seguito di investigazione dedita alla ricerca di sostanze stupefacenti, faceva irruzione in un’abitazione trovando nella camera da letto più di 350 grammi di Canapa Indiana e Hashish oltre a bilancino di precisione e banconote di piccolo taglio.

Nel pomeriggio di sabato intorno alle ore 15.15, mentre la volante transitava nella zona di competenza per il controllo del territorio in una via periferica della città , l’attento occhio degli operatori notava un giovane successivamente tratto in arresto che, alla vista della volante, nervosamente, assumeva un atteggiamento sospetto, subito notato dagli operatori, i quali con professionalità , riuscivano a fermare il soggetto ed effettuata perquisizione personale trovavano un coltellino multiuso e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La perquisizione veniva successivamente estesa all’abitazione dove veniva rinvenuto un quantitativo di quasi 170 Grammi di marijuana oltre a due bilancini di precisione e materiale per confezionare la stessa oltre a del denaro in contante.

Dopo gli atti di rito il soggetto veniva accompagnato presso la locale casa circondariale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Oggi questa ORGANIZZAZIONE SINDACALE esprime parole di elogio per tutti i colleghi intervenuti ed è certa che il signor Questore quale autorità di pubblica sicurezza e massimo referente della Polizia di Stato nella provincia, esprimerà presto un giusto riconoscimento per l’operato di questi poliziotti, che per la professionalità e la fermezza dimostrata meritano certamente di essere premiati.

