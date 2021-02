Coronavirus, il sindaco Voce invita la cittadinanza a non abbassare la guardia

L’andamento della curva dell’emergenza epidemiologica sta registrando, nelle ultime settimane, nella nostra provincia un dato crescente

La Redazione

Crotone,

sabato 27 Febbraio 2021.

Invito tutti i concittadini a non abbassare la guardia ed avere comportamenti responsabili, adottando tutte le forme di prevenzione e di sicurezza e ad osservare le disposizioni in materia.

E’ fondamentale evitare forme di assembramento ed altri comportamenti che possono mettere a rischio la salute pubblica così’ come è importante la massima collaborazione per evitare forme di coercizione e repressione che si rendessero necessarie per reprimere comportamenti non adeguati.

