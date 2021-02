Conclusa con successo la “Giornata Ecologica” a Cirò Marina guidata dal comune e da tanti volontari

Conclusa con successo la “Giornata Ecologica” a CirĆ² Marina guidata dal comune e da tanti volontari

Una giornata dedicata ad uno dei temi che oggi, al centro dellā€™agenda 2030 a livello europeo e mondiale

Oscare Grisolia

CirĆ² Marina,

domenica 28 Febbraio 2021.

Si ĆØ svolta, come preannunciato, nonostante il critico momento dettato da questa sempre temibile pandemia dovuta al Covid-19, la programmata giornata ecologica, promossa dal referente, Francesco Affatato unitamente a tutta lā€™amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Sergio Ferrari. Una giornata dedicata ad uno dei temi che oggi, al centro dellā€™agenda 2030 a livello europeo e mondiale, pone tutti a dovere riflettere di fronte allā€™esigenza di comprendere e rendersi parte attiva e sensibile in favore della difesa ambientale. Un tema, quello della salvaguardia e difesa ambientale che ancora una volta viene posto allā€™attenzione del mondo e della nostra comunitĆ in particolare, suggerendo fattivamente le sole azioni utili allo scopo e cioĆØ, bisogna mettere in atto azioni propositive ed efficaci, non inquinando lā€™ambiente con lā€™indifferenza, il mancato rispetto della cosa pubblica, lo gettare per terra di tutto.

Le aree dove si ĆØ svolta la manifestazione sono state quelle del parco giochi in Via Punta Alice, dove si sono ritrovate i volontari della Protezione Civile guidati da Nino TrifirĆ², i sempre attivi dellā€™associazione, CittĆ Pulita, guidati da Francesco De Simone, i volontari della Tarpedo Taekwondo, i volontari del Cast di Cataldo Golino, semplici cittadini. Mentre lā€™area portuale era preseduta da molti soci della lega navale, i volontari delle Misericordia guidati da Maria Abbruzzino, dai volontari dell’Associazione Islamica guidati da Tarik Chaouki, da altri rappresentanti dellā€™amministrazione comunale come, il consigliere Cataldo Sicilia. Il supporto logistico con i mezzi per la raccola rifiuti ĆØ stato messo a disposizione dalla azienda Tecnew. Unā€™iniziativa limitata nei luoghi e sicuramente dimostrativa per contribuire a dare un segno di attenzione verso il rispetto dellā€™ambiente e lā€™educazione civica, che immancabilmente passa anche attraverso i corretti comportamenti di ognuno. Soddisfatto il referente dellā€™iniziativa, Francesco Affatato, presente unitamente a ad altri rappresentanti dellā€™Amministrazione Comunale che ha voluto ringraziare quanti intervenuti per avere voluto dare un segnale positivo dellā€™importanza dellā€™attenzione che si deve allā€™ambiente e due luoghi della nostra cittĆ vissuti da molti cittadini. Decine di camion degli addetti che per tutta la mattinata hanno trasportato presso la discarica centinaia di grande buste e materiale vario da smaltire. Unā€™iniziativa che ha restituito ai luoghi suddetti unā€™immagine diversa ma che ha ancora una volta mostrato lā€™incuria della gente che getta allā€™aperto di tutto. Unā€™iniziativa che andrebbe calendarizzata per sensibilizzare sempre piĆ¹ i cittadini e restituire alla cittĆ unā€™immagine piĆ¹ ambientalista e in linea con la sua designazione di cittĆ ā€œbandiera bluā€. Unā€™immagine che sicuramente la nuova gestione della Lega Navale, guidata dal presidente Pasquale Martire e dal suo vice Diego Fortuna, mostra volere implementare, avendo da poco dotato tutta la banchina portuale di punti acqua e illuminazione per favorire lā€™attracco di diportisti e amanti del mare, oltre a breve come ci ĆØ stato riferito, aumentare la base associativa e finalmente dare il via alla scuola di vela, da tempo promessa ma ancora non realizzata. Mentre per lā€™area del parco gioco, proprio ieri in giunta ĆØ stato approvato il progetto che vedrĆ realizzare presso lā€™area un parco giochi attrezzato che dovrebbe essere pronto con lā€™apertura della prossima stagione estiva. Unā€™iniziativa, come abbiamo cercato di fare comprendere che serve per contribuire a sensibilizzare sullā€™importanza della strategia green cui sembra volere andare il nostro mondo e che sarebbe auspicabile la nostra cittĆ perseguisse con maggiore continuitĆ , magari coinvolgendo piĆ¹ significativamente il mondo del Terzo settore ed associazionistico e quello importantissimo della scuola.

