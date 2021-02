Orsato a tutto tondo a 90° Minuto: “Gli errori capitano e fanno male. E io su Pjanic nel 2018…”

La Redazione24

,

domenica 28 Febbraio 2021.

Orsato a tutto tondo a 90° Minuto: “Gli errori capitano e fanno male. E io su Pjanic nel 2018…”

Prima presenza tv per un fischietto nel pieno di una giornata di Serie A. ”Sì, sbagliai a non espellere il bianconero. Questa è un’occasione per tutti. Presto un arbitro donna in A”



