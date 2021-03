Calcio, Campionato Primavera 2: Crotone vs Reggina 4-1

Torna al successo la primavera rifilando un poker alla Reggina nel derby

Giuseppe Benevento

Crotone,

sabato 06 Marzo 2021.

CROTONE: D’Alterio; Nicotera, Periti (37’st Brescia), Palermo A. (10’st Simone), Amerise, Esposito, Frustaglia (30’st Mohand), Timmoneri, Maesano (30’st Torromino), Ranieri (37’st Cantisani), Trotta. A disp: Pasqua, Spezzano, Alessio, Ferrante, Palermo F., Ferrucci, Fragale. All. Galluzzo

REGGINA: Lo Faro, Scolaro, Spaticchia, Traore (34’pt Vigliani), Bongani, Rechichi, Carlucci (29’st Foti), Rao (29’st Pannuti), Zinno (12’st Domanico), Bezzon, Russo (12’st Provazza). A disposizione: Tortorella, Clemente, Pellicano, Pastorella, Tersino, Aliquò, Iero, Costantino. Allenatore: Falsini.

Abritro: Grasso di Arano Irpino

Reti: 22’pt e 20’st Maesano (C), 38’pt Russo (R), 5’st Trotta (C), 8’st Frustaglia (C)

Ammoniti: Palermo A. (C); Scolaro, Bongani, Rechichi (R)

Torna al successo la primavera rifilando un poker alla Reggina nel derby. Gli squaletti di Galluzzo passano in vantaggio con Maesano ma gli ospiti pareggiano con Russo a 7 minuti dal primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco i rissoblÚ dilagano con Trotta, Frustaglia è ancora Maesano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA