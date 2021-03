Calcio, Femminile Serie C: Crotone vs Apulia Trani 0-2

La Redazione

Crotone,

lunedì 22 Marzo 2021.

CROTONE: Zangari; Moscatello (37’st Sesti), Vetere, Chiellini, Cardamone, Torano, Sondore, Stranieri, Romeo, Vona (14’st Cardone), Sacco (29’st Raynoso). All. Ortolini

APULIA TRANI: Duwe; Spallucci, Teixeira, Baiao, Cottino, Chiapperini, Roschico, Sgaramella, De Almeida, Sibiliano (23’st Venturo), Delvecchio. All. Mannatrizio

Arbitro: Papaserio di Catania

Reti: 17’pt Delvecchio su rigore, 47’st Sgaramella

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno della squadra Femminile che cede in casa all’Apulia Trani per due a zero. A decidere il match Delvecchio al 17’ su rigore e Sgaramella in pieno recupero al 92’. Le rossoblù restano purtroppo ferme con un solo punto in fondo alla classifica.

