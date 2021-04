Il SAP di Crotone dona uova pasquali nel reparto di pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”

Lo rende noto il Vice Segretario Provinciale SAP, Francesco Zannino

Crotone,

venerdì 02 Aprile 2021.

Questa mattina componenti della Segreteria Provinciale SAP di Crotone hanno provveduto alla consegna di uova pasquali nel reparto di pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone.

I doni sono stati consegnati per allietare i piccoli pazienti ricoverati nel reparto e con lo scopo di consentire loro di trascorrere un po di tempo “in dolcezza” con i genitori che li assistono quotidianamente.

Per ovvie ragioni di opportunità, legate all’emergenza Covid19, le uova pasquali sono state consegnate materialmente ai medici che hanno in cura i bambini: alla D.ssa CIRISANO Primario F.F,, alla D.ssa PACENZA, al Dott. CRETELLA ed all’Assistente Sociale NICOSCIA, che questa organizzazione sindacale vuole ringraziare per la disponibilità dimostrata e per la missione svolta giornalmente. In un momento così eccezionalmente restrittivo a causa della pandemia i doni consegnati rappresentano un gesto di vicinanza ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie.

