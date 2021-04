Non solo amuleto: parate e urla, con Buffon quest’anno la Juve non ha mai perso

Non solo amuleto: parate e urla, con Buffon quest’anno la Juve non ha mai perso Gli interventi del veterano hanno portato fiducia nella notte più cruciale degli ultimi tempi: “Si può cadere. Ma non si può smettere di combattere” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 08 Aprile 2021.

Non solo amuleto: parate e urla, con Buffon quest’anno la Juve non ha mai perso

Gli interventi del veterano hanno portato fiducia nella notte più cruciale degli ultimi tempi: “Si può cadere. Ma non si può smettere di combattere”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA