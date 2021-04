Crotone: Pastore belga intrappolato e ferito in una trappola, salvato dai Vigili del fuoco

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

sabato 10 Aprile 2021.

Questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone sono intervenuti per salvare un pastore belga intrappolato e rimasto ferito in una tagliola, trappola per animali, in zona S. Antonio, Crotone.

Il cane non è randagio ma molto probabilmente disperso o abbandonato dal proprietario, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, liberato l’arto è stato consegnato alle cure dei veterinari chiamati dalla sala operativa del vvf di Crotone.

