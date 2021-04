Emergenza coronavirus in provincia di Crotone, ieri altri 44 nuovi casi

Non si segnalano altri decessi negli ultimi giorni e salgono a 3.688 i guariti

Nunzio Esposito

CROTONE,

venerdì 16 Aprile 2021.

Sono 44 i pazienti affetti da coronavirus della nostra provincia attualmente in regime di ricovero ospedaliero e 1.053 quelli in isolamento domiciliare, mentre (fortunatamente) non si segnalano altri decessi negli ultimi giorni (il totale è fermo a 57) e salgono a 3.688 (+52 nelle ultime 24 ore) i soggetti totalmente guariti.

Sono i dati riportati dal bollettino quotidiano del Dipartimento di prevenzione della Asp Crotone in riferimento alla situazione epidemiologica in tutti i comuni della Provincia, dove rimane ancora altamente critica a Cutro (unico comune in zona rossa del territorio) con i suoi attuali 297 casi di covid-19, di cui 12 ospedalizzati e 285 in isolamento domiciliare, mentre nella città capoluogo si registrano 8 nuovi casi nei 258 totali (15 in reparto ospedaliero).

Diminuisce o si ferma la curva dei contagi in molti altri comuni, tranne che per Rocca di Neto e Crucoli, entrambi con un caso in più nelle 24 ore.

Infine, sono stati 814 i vaccini effettuati.

