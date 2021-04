Abitazione in fiamme a Cariati, intervenuti i Vigili del fuoco di Cirò Marina

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Cariati,

domenica 18 Aprile 2021.

Alle 20.30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è intervenuta per lo spegnimento di un’abitazione a Cariati, nel Villaggio Santa Maria.

Il repentino intervento della squadra VF di Cirò Marina ha evitato evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni adiacenti. L’intervento è ancora in corso, sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri.

