Le grandi notti europee dell’Olimpia: quella rimonta contro l’Aris da -31…

La Redazione24

,

mercoledì 28 Aprile 2021.

L’Olimpia Milano e le grandi notti europee: quel -31 rimontato all’Aris…Stasera l’Olimpia Armani Exchange Milano gioca a Monaco gara 3 della serie contro il Bayern. In caso di vittoria strapperebbe il pass per la Final Four di Colonia. Un appuntamento che rievoca una delle più grandi imprese del basket italiano: da -31 dell’andata in Grecia al passaggio del turno contro l’Aris Salonicco nella Coppa Campioni 1985/86. Ecco il racconto dei protagonisti dell’epoca nello splendido documentario realizzato da Eurolega. Guarda qui la versione completa

