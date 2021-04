Calcio Under 17: Salernitana vs Crotone 1-3

Terza vittoria su tre incontri per gli squaletti di Lomonaco che espugnano anche il campo della Salernitana e volano a 9 punti in classifica

La Redazione

Salerno,

venerdì 30 Aprile 2021.

SALERNITANA: Sorrentino, Sequino, Guerra, Iuliano, Garofalo, Casola, Fiorello, Sabatino, Boiano, Bammacaro, Lanari. A disp: Petriccione, Spinosa, Silano, Clemente, Grasso, Esposito, Landi, Lucignano, Luongo. All. Della Calce

CROTONE: Lucano, De Paola (39’st Macrí), Ferrante (24’st De Lorenzo), Palermo (24’st Polimeni), Filosa, Abbruzzese, Cantisani, Rossi (1’st Aprile), Olivieri (1’st Chiarella), Gozzo (19’st Giancotti), Nisticó. A disp: Falbo, Sibilla. All. Lomonaco

Reti: 21’pt Sequino (S), 30’pt Ferrante su rigore (C), 14’st e 25’st Chiarella (C)

Ammoniti: Iuliano, Garofalo, Casola (S); Giancotti, Polimeni, Ferrante (C)

SALERNO, 25 aprile 2021 – Terza vittoria su tre incontri per gli squaletti di Lomonaco che espugnano anche il campo della Salernitana e volano a 9 punti in classifica. I campani passano in vantaggio con Sequino al 21’ de primo tempo. Ferrante alla mezz’ora pareggi per i rossoblù e nella ripresa ci pensa il neo entrato Chiarella, con una doppietta, a regalare il successo al Crotone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA