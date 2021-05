“Raccolta Plastic Free” seconda Giornata Ecologica nella Città di Strongoli

Sabato, 1 Maggio, si è svolta nel Comune di Strongoli, la seconda giornata ecologica, promossa dall’Amministrazione comunale, dedicata alla Raccolta della Plastica.

La Redazione

Strongoli,

lunedì 03 Maggio 2021.

L’intera spiaggia, lunga circa 4 Km, è stata liberata dalla plastica e da rifiuti di vario genere, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari della Proloco Strongoli, Prociv Strongoli, Misericordia Fratres di Strongoli, Polisportiva Strongoli, Rotary Club di Strongoli, WWF Strongoli, Associazione Levante, Plastic Free, Tecnew e tantissimi cittadini, tra i quali molti bambini

Ancora una volta si è avuta la conferma che nel nostro paese la voglia di costruire un futuro migliore, il desiderio di vivere in un ambiente sano non conosce confini.

Infatti, replicando l’impegno di domenica, 25 Aprile, tanti volontari hanno voluto onorare la ricorrenza del 1 Maggio – Festa del Lavoro rimboccandosi le maniche per dedicare il loro tempo alla cura del nostro territorio.

È stata una giornata piacevole, volta alla tutela dell’ambiente ma anche una preziosa occasione di socialità e un’opportunità per acquisire la consapevolezza che la tutela dell’ambiente in cui viviamo, la tutela delle nostre bellezze naturali sono vita per ognuno di noi e per le generazioni future.

Unica nota dolente è l’aver constatato l’enorme quantità di rifiuti abbandonati sulla spiaggia, tra cui anche molti contenitori di diserbanti

L’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela del territorio continuerà senza sosta; altre iniziative, finalizzate far emergere le infinite bellezze e risorse naturali della nostra città, sono già in programmazione.

Con la collaborazione di tutti, associazioni e cittadini, riusciremo a trasformare Strongoli in un luogo ecosostenibile nonché metà turistica ideale per vivere una vacanza all’insegna della bellezza e della salubrità, dell’accoglienza e dei sapori veri e genuini

Al termine della giornata è stato allocato sulla spiaggia, antistante il lungomare cittadino, un’opera brillante ed ingegnosa: il Pesce Mangia Plastica, ideato e interamente realizzato dal Presidente della Proloco Strongoli, Leonardo Zito.

La funzione di questa sorprendente opera non è solo quella di mantenere la spiaggia pulita ma anche sensibilizzare e coinvolgere cittadini e bagnanti verso la cultura della sostenibilità ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA