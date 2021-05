Strongoli: Luana D’Orazio morta sul lavoro, Caligiuri (Forever Young): “Si dedichi una via o una piazza”

Luana, figlia della Strongolese Emma Marrazzo, fin da adolescente trascorreva le sue vacanze a Strongoli

Strongoli,

sabato 08 Maggio 2021.

Sui social i suoi amici non fanno altro che postare le foto dei ricordi d’estate, dove le mani del vento muovono invisibili fili nell’aria, che uniscono le onde, i capelli, i pensieri.

“Luana, commenta il presidente dell’associazione F.Young Ercole Caligiuri, dal 3 Maggio é il simbolo dei diritti dei lavoratori, di un’emergenza dimenticata e di una gioventù senza futuro.

Ci accodiamo all’appello della mamma Emma e giungano a lei i nostri abbracci virtuali “Basta morti sul lavoro, non deve succedere né a vent’anni, né a sessanta né a settanta”.

Il mio invito, conclude Caligiuri, al sindaco ed amico Sergio Bruno, é quello di intitolare una via o una piazza nel ricordo del sacrificio di Luana, figlia della nostra terra e dei ricordi, che nemmeno il tempo potrá mai sbiadire.

