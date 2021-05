Calcio, Campionato Primavera 2, recupero 7ª giornata: Crotone vs Napoli 2-1

Gli squaletti battono in casa il Napoli

Crotone,

venerdì 21 Maggio 2021.

Crotone: D’Alterio; Mignogna, Amerise, Palermo (30’st Mohand), Brescia, Yakubiv, Frustaglia (22’st Nicotera), Timmoneri, Trotta, Ranieri (30’st Simone), Maesano (15’st Bilotta). A disp: Pasqua, Ferrucci, Alessio, Esposito, Lerose, Fragale,Torromino, D’Aprile. All. Galluzzo

Napoli: Idasiak; Potenza (21’st Amoah), Romano, Cataldi (37’st Di Dona), Spedalieri, Virgilio, Vergara (37’st Pesce), Sami (30’st Sepe), D’Agostino, Labriola (30’st Acampa), Iaccarino. A disp.: Pinto, D’Onofrio, Guarino, Umile. All. Cascione

Arbitro: Ancora di Roma 1

Ammoniti: Iaccarino (N), Yakubic (C), Romano (N), Amerise (C), Trotta (C)

Reti: 33’pt e 20’st Frustaglia (C), 11’st Cataldi (N)

Gli squaletti battono in casa il Napoli, superano il Frosinone in classifica agguantando lo Spezia a 29 punti ed ora sono a 3 lunghezze dall’ultimo posto utile per i playoff occupato proprio dal Napoli in coabitazione con l’Entella. I ragazzi di Galluzzo passano in vantaggio al 33’ del primo tempo con Frustaglia. Gli azzurri pareggiano all’ 11’ della seconda frazione con Cataldi ma ci pensa di nuovo Frustaglia, al 65’, a riportare i rossoblù in avanti col punteggio. Il Crotone tornerà in campo sabato al Baffa di Cotronei per ospitare il Lecce secondo in classifica, gara valevole per la penultima giornata del campionato.

