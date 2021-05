Crucoli, interventi di pulizia da parte di tirocinanti della Regione

Affidati al Comune di Crucoli per la manutenzione di strade e zone interne del territorio

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

venerdì 21 Maggio 2021.

Mentre nella frazione Torretta sono ben visibili i primi effetti di alcuni interventi di pulizia di strade e aree verdi disposti dal Comune (da un paio di giorni gli operai dell’Ente sono al lavoro nella villa comunale “Laudano”) nei giorni in cui si celebra (pur senza manifestazioni esterne) la Madonna di Manipuglia, protettrice di Crucoli, abbiamo dato uno sguardo al borgo collinare e lì, a dire il vero, la situazione è sostanzialmente diversa.

Merito, a quanto ne sappiamo, di una piccola squadra di “Tirocinanti precettori di mobilità in deroga” assunti a tempo determinato dalla Regione Calabria ed affidati al Comune di Crucoli per la manutenzione di strade e zone interne del territorio: in poche settimane della loro attivazione, su indicazione dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, hanno ripulito da erbacce e sterpaglie sia il cimitero, sia le strade e le stradine del capoluogo, ma anche alcune villette attrezzate con giochi per bambini, che erano ormai diventate praticamente impraticabili per l’incuria, nonché per l’umana inciviltà, in cui versavano.

Ovviamente, è il pensiero dei cittadini, questi non possono rimanere interventi fini a sé stessi, perché l’erbaccia purtroppo tende sempre a ricrescere (se non totalmente estirpata) e quindi la speranza è che ci sia una maggiore attenzione, già nell’immediato futuro, affinché non si ricada di nuovo nell’incuria e alla mercé di coloro che del bene pubblico non hanno e non avranno mai rispetto.

