Leclerc, cambio (per ora) ok e pole salva: la decisione definitiva domattina

Leclerc, cambio (per ora) ok e pole salva: la decisione definitiva domattinaI controlli alla Ferrari dopo l’incidente nel finale delle qualifiche “non hanno evidenziato danni gravi. Ulteriori verifiche nella mattina di domenica, quando sarà presa la decisione definitiva sull’utilizzo di questa unità in gara”, dice il Cavallino continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 22 Maggio 2021.

