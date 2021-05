Il Genoa di Ballardini finisce col sorriso: lampo Shomurodov, Cagliari k.o.

Il Genoa di Ballardini finisce col sorriso: lampo Shomurodov, Cagliari k.o. Basta un gol dell’uzbeko per vincere, 1-0. Nainggolan si fa male dopo 10′, Behrami espulso in meno di un tempo (il secondo) e Pandev stizzito per la sostituzione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 23 Maggio 2021.

