Cirò, numerosi lavori in cantiere: Work in progress malgrado il momento particolare

Gli amministratori, i dipendenti comunali, i tecnici incaricati e le ditte affidatarie degli appalti, i quali non si sono mai fermati per migliorare la viabilità, l’ambiente, la sicurezza ed il decoro del paese, è quanto riferisce il primo cittadino Francesco Paletta

mercoledì 26 Maggio 2021.

Dopo mesi di lavoro- prosegue Paletta- sono quasi al termine i lavori di efficientamento della rete idrica e della rete fognaria con due grosse novità rispettivamente con la messa in opera e sistemazione di un pozzo in località Cappella che servirà solo l’area in questione fino al mare; per il secondo progetto fognario siamo riusciti ad eliminare gli scarichi a cielo aperto di contrada Falcone e contrada Cacovia che c’erano dalla notte dei tempi. Sul fronte adeguamento sismico scuole, invece- sono iniziati i lavori al plesso elementare tempo modulare che riqualifichera’ tutta la struttura con annessa palestra; mentre sono stati affidati i lavori per la scuola elementare tempo pieno che inizieranno non appena ci sarà la chiusura estiva.E ancora- In questi giorni si sta completando il progetto per i Piccoli comuni in cui si era creata la villetta in via G. Pascoli ma ora saranno ultimati con la bitumazione di altre strade del paese ma soprattutto verrà creata in zona il piccolo parco giochi al servizio dei più piccoli. Nel frattempo vanno spediti anche i lavori all’area degradata Madonna di Pompei dove sono stati adeguati gli spogliatoi del campetto alle nuove normative ed è in fase di completamento la sala multimediale da 90 mq. Sono state trovate le risorse anche per sistemare il fronte stradale ceduto nel 2018. Per quanto riguarda l’antico borgo, sottolinea il sindaco- Sul centro storico due progetti importanti per completare il bastione Cannone e le due porte Mavilia e Scezzari in fase di definizione ed i cui lavori verranno affidati entro giugno. Nel mentre si stanno affidando i lavori per la sistemazione di tutta la pavimentazione da Mavilia fino a S. Nicodemo per le basole rovinate. Infine nella prossima settimana verranno affidati i lavori per il taglio erbacce in tutto il territorio comunale, centro storico e periferie comprese. Inoltre- conclude il sindaco- aspettiamo notizie importanti per la definizione del progetto Castello che arriveranno nei prossimi giorni che daranno una svolta al l’antico borgo.

