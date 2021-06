La “Quiete”

di Anna Maria Manfredi di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 02 Giugno 2021.

La quiete è la sorte dei rumori che

soltanto l’attesa della notte può

discernere il suo vero clamore.

Sognare ad occhi aperti non è impotente, ma

con le mani braccheggio per far spuntare

le stelle e la luna in un sogno mancato.

Tra… Sorgerà l’alba… affievolirò il maestro Helios

che con un altro giorno elargirà.

L’irrequietezza riprenderà il suo profilo,

la sua forma per ritornare a rivedere

il chiaror delle stelle.

Tu, corpo Celeste luminoso, accentua

la luce per ridare fragore ad un altro giorno.

Tu che con la quiete spedisci il pensiero

alludendo il tempo di un giorno mancato

ma anche vissuto.

Tu che con il tuo silenzio immortali

la verità ad una invenzione perpetua.

Tu sempre esistito all’argire

la vita ad un’altra.

Tu la quiete in quel tuo

silenzio dopo il tramonto

ad ogni ripetuto giorno e

dopo minuti ed ore ritorni ogni dì.

Notte non esisti senza un giorno, ti distingui nella

tua unicità e rincorrerti è impossibile…

Notte sempiterna.

