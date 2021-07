Calcio, Seconda uscita stagionale: Crotone vs Casabona 20-0

Seconda uscita stagionale per gli squali che, su un campo reso pesante dalla pioggia fitta e insistente, hanno affrontato e battuto per 20-0 i dilettanti del Casabona (Seconda Categoria)

Crotone,

lunedì 19 Luglio 2021.

CROTONE – Primo tempo: Festa (30’ Saro); Rispoli, Mondonico, Tutyskinas; Giannotti, Zanellato, Vulic, Molina; Juwara, Benali; Kargbo. All. Modesto

CROTONE – Secondo tempo: Saro (15’ Crespi); Spezzano, Yakubiv, D’Aprile; Timmoneri, Zak, Petriccione, Ranieri; Borello, Rojas; Nanni. All. Modesto

CASABONA: Coniglio (1’st Verzino); Vaccaro, De Biase, Mancuso, Melfi (1’st Fragale); Guido F.; Mele, Gallo S., Gallo M. (18’st Cimieri), Bonanno; Melidone (36’st Pellizzi). All. De Giacomo

ARBITRO: Monesi di Crotone

MARCATORI: 6’pt , 26’pt , 41’pt e 44’pt Kargbo, 12’pt, 14’pt e 28’pt Juwara, 19’pt Rispoli, 37’pt e 43’pt Benali, 11’st e 33’st Rojas, 12’st, 14’st, 19’st e 43’st Nanni, 22’st, 25’st e 39’st Borello, 36’st autorete Cimieri

Seconda uscita stagionale per gli squali che, su un campo reso pesante dalla pioggia fitta e insistente, hanno affrontato e battuto per 20-0 i dilettanti del Casabona (Seconda Categoria). Prima apparizione per Petriccione e Vulic, assenti martedì scorso, mandati in campo da mister Modesto rispettivamente nella seconda e nella prima frazione di gioco.

Ad aprire le marcature Kargbo, autore di un altro poker dopo quello della prima amichevole, mentre le altre reti portano le firme di Nanni (anche per lui poker), Juwara (tripletta), Borello (tripletta), capitan Benali e Rojas (doppiette), Rispoli (gol da applausi con un bolide da fuori), a cui si aggiunge l’autogol di Cimieri.

Cuomo e Marrone non hanno preso parte all’amichevole. Il primo è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado della coscia destra. I tempi di recupero sono stati stimati dallo staff medico rossoblù in circa 15 giorni: il calciatore ha già iniziato le cure del caso. Luca Marrone è invece rimasto a riposo a scopo precauzionale a causa di un leggero affaticamento muscolare visto anche il campo reso pesante dalle condizioni meteorologiche.

Il prossimo appuntamento per i rossoblù è in programma venerdì 23 luglio contro la Caccurese-Cotronei, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, sempre presso lo stadio Ampollino di Villaggio Baffa (ore 17).

